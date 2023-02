Motorradfahrer wird bei Unfall nahe Sittenbach schwer verletzt

Bei einem Sturz nahe dem Odelzhausener Ortsteil Sittenbach wird ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber fliegt den Münchener ins Krankenhaus.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Sturz nahe dem Odelzhausener Ortsteil Sittenbach (Landkreis Dachau) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 59-jährige Münchener mit seiner BMW am Sonntagnachmittag um kurz nach 15 Uhr auf der Kreisstraße DAH6 von Sittenbach in Richtung Unterweikertshofen (Gemeinde Erdweg) unterwegs.

Rettungshubschrauber fliegt schwer verletzten Motorradfahrer in Klinik

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er kurz nach dem Ortsausgang von Sittenbach und kam von der Straße ab. Der Münchener erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Klinikum geflogen. An seinem nicht mehr fahrbereiten Motorrad entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro. (nsi)