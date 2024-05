Nach Tankfehler entsorgt Mann Treibstoff in einer Grünfläche

Der Unbekannte tankt in Odelzhausen Benzin statt Diesel in seinen Kleintransporter. Als er das bemerkt, demontiert er seinen Tank und entleert ihn.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch in Odelzhausen Treibstoff in einem Grünstreifen entsorgt. Ursache für die Tat war ein Missgeschick beim Tanken.

Laut Polizei Dachau füllte der Mann gegen 9 Uhr an einer Tankstelle in der Rudolf-Diesel-Straße fälschlicherweise rund 30 Liter Benzin in seinen dieselbetriebenen Iveco-Kleintransporter. Als er sein Missgeschick bemerkte, demontierte er kurzerhand den Tank und entleerte das Benzin-Dieselgemisch in einen Grünstreifen auf dem Tankstellengelände. Dann fuhr er davon.

In der Folge mussten mehrere Kubikmeter verunreinigtes Erdreich vom Technischen Hilfswerk THW Dachau ausgehoben werden. Die Polizeiinspektion Dachau hat Ermittlungen wegen einer Umweltstraftat aufgenommen. Da das Kennzeichen des Iveco bekannt ist und die Tat von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde, dürfte der Umweltsünder schnell ermittelt sein, teilte die Polizei mit. (AZ)