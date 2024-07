Per Haftbefehl gesuchter 31-Jähriger beleidigt Einsatzkräfte – und wird verhaftet

Ein 31-Jähriger ist am Freitagabend in Odelzhausen verhaftet worden. Weil er laut Polizeibericht vor der Wohnung seiner Ex-Freundin im Odelzhausener Ortsteil Sittenbach randalierte, rief die 29-Jährige gegen 19 Uhr die Polizei. Diese stellte vor Ort fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Weil er die fällige Geldstrafe in Höhe von knapp 1000 Euro nicht begleichen konnte, verhafteten die Beamten den 31-Jährigen.

In der Dachauer Inspektion sowie auf dem anschließenden Transport in eine Justizvollzugsanstalt bedrohte der Mann nach Angaben der Polizei die eingesetzten Beamten verbal und beleidigte sie unablässig. Ihn erwartet nun ein neuerliches Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung. (ddur)