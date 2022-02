Unfall: Auto überschlägt sich, Fahrerin wird leicht verletzt

Auf nassem Asphalt kommt eine 60-jährige Frau bei Sittenbach mit ihrem Auto von der Straße ab. Ihr Wagen überschlägt sich und durchbricht einen Zaun.

Auf regennasser Straße hat eine 60-jährge Frau am Montag bei Sittenbach (Gemeinde Odelzhausen) die Kontrolle über ihr Auto verloren. Es kommt zum Unfall, bei dem sie verletzt wird.

Das Auto bleibt auf dem Dach in einem Garten bei Sittenbach liegen

Laut Mitteilung der Polizei Dachau war die 60-Jährige gegen 17.15 Uhr in Richtung Unterweikertshofen unterwegs. Weil sie zu schnell war, habe sie, so die Polizei, die Kontrolle über den Wagen verloren. Dieser schleuderte nach links über die Straße, durchbrach einen Zaun und kam in einem angrenzenden Garten auf dem Dach zum Liegen. Die Frau konnte sich selbst aus ihrem Auto befreien. Ein Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte ins Klinikum Fürstenfeldbruck. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. (jca)