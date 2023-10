Spurwechsel auf der A8 führt zu brennendem Auto und Sperrung

Am Montag ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen Adelzhausen und Odelzhausen gekommen, bei dem eine Frau aus dem Landkreis Aichach-Friedberg verletzt wurde.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A8 am Montagmorgen ist das Auto einer 32 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Aichach-Friedberg komplett ausgebrannt. Wie die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck mitteilt, war sie am Montagmorgen gegen 9.20 Uhr zwischen Adelzhausen und Odelzhausen in Fahrtrichtung München unterwegs als eine bislang unbekannte Person mit seinem SUV vom rechten Fahrstreifen auf den linken - unmittelbar vor den Hyundai der 32-Jährigen - zog. Um einen Unfall zu vermeiden, wich sie stark nach links aus, kam ins Schleudern und kollidierte mit dem Heck eines Sattelzuges, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr.

Unfall auf A8: Auto der 32-Jährigen brennt komplett aus

Durch den Zusammenstoß fing der Hyundai Feuer und brannte komplett aus. Die Fahrerin konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten. Sie verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden. Den Schaden beim Sattelzug schätzt die Polizei auf rund 6000 Euro. Der Unfallverursacher ist derzeit noch unbekannt.

Wegen des Unfalls musste die Autobahn voll gesperrt werden; im späteren Verlauf wurde die linke Fahrspur wieder freigegeben. Der Verkehr staute sich auf rund acht Kilometer zurück. (AZ)