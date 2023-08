Starkregen führt zu drei Unfällen auf der A8 bei Odelzhausen

Bei Aquaplaning geraten Autos auf der Autobahn bei Odelzhausen ins Schleudern. Zwei Wagen prallen gegen die Betonplanke, eines durchbricht den Wildschutzzaun.

Wegen eines Starkregens ist es in der Nacht zum Donnerstag auf der Autobahn bei Odelzhausen zu drei Unfällen gekommen. Dabei gab es einen Verletzten.

Wie die Polizei mitteilte, war die Unfallursache Aquaplaning. Gegen Mitternacht gerieten deshalb mehrere Autos ins Schleudern. In Fahrtrichtung München etwa 500 Meter nach der Anschlussstelle Odelzhausen prallten ein 57-jähriger Fahrer aus dem Raum Stuttgart und ein 69-jähriger Fahrer aus dem Raum Freising mit ihren Autos an die Betonwand in der Mitte der Autobahn. Beide blieben dabei unverletzt.

Unfälle auf der A8: Der Sachschaden beträgt rund 35.000 Euro

Leichte Verletzungen erlitt hingegen ein 68-Jähriger aus dem Kreis Rosenheim. Er kam mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach den dortigen Wildschutzzaun. Das Auto kam erst nach einem weiteren Durchbruch durch einen Firmenzaun zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Adelzhausen und Odelzhausen unterstützten die Polizei vor Ort. (AZ)