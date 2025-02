Streit in der Unterkunft: Frau bedroht Frau mit dem Messer

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnerinnen ist es am Dienstag in einer Gemeinschaftsunterkunft in Odelzhausen gekommen. Dabei war auch ein Messer im Spiel.

Wie die Dachauer Polizei mitteilte, ist der Auslöser der Streitigkeit zwischen einer 33-jährigen Nigerianerin und einer 30-jährigen Syrerin unklar. Laut Polizei bedrohte die Nigerianerin ihre Kontrahentin, indem sie ihr ein Küchenmesser vorhielt. Anschließend trennten sich die streitenden Frauen zunächst. Doch am Nachmittag eskalierte der Streit erneut. Die Nigerianerin schlug unter anderem mit einem Besenstiel auf die Syrerin ein. Diese erlitt hierdurch leichte Verletzungen.

Nigerianerin leistet Widerstand gegenüber der Polizei

Auch gegenüber der Polizei zeigte sich die Nigerianerin aggressiv. Sie bedrohte die Beamten verbal mit dem Tod. Die Polizei teilt mit: „Schlussendlich musste sie unter Anwendung unmittelbaren Zwangs zu Boden gebracht und überwältigt werden. Hiergegen leistete sie ebenfalls körperlichen Widerstand.“

Gegen die Frau, die in der Vergangenheit schon vielfach aufgrund von Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde ein umfangreiches Strafverfahren wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet