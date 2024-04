Während der Lastwagenfahrer schläft, zapft ein Dieb Diesel ab

Von Donnerstag auf Freitag bricht der Täter den Tank zweier Sattelzugmaschinen im Gewerbegebiet auf. Der Dieb erbeutet mehrere hundert Liter Diesel.

Mehrere hundert Liter Diesel hat ein unbekannter Dieb in der Nacht zum Freitag in Odelzhausen erbeutet. Er zapfte die Tanks zweiter Sattelzugmaschinen an, die im Gewerbegebiet geparkt waren.

Laut Polizei wurde die Tat zwischen 21 Uhr am Donnerstag und 4.45 Uhr am Freitag begangen. Der Täter brach dabei die Tanks der Lastwagen auf, die im Bereich der Robert-Bosch-Straße standen. Während der Fahrer in einem der Lastwagen schlief, zapfte der Täter aus den Tanks mehrere hundert Liter Diesel im Wert von rund 400 Euro ab.

Die Polizeiinspektion Dachau bittet um Zeugenhinweise unter 08131/561-0. (AZ)