"Große Isetta", Manta und Co.: Diese besonderen Fahrzeuge düsen durch das Wittelsbacher Land

Mal röhrt es, mal tuckert es leise vor sich hin, und meist folgt dann auf der Gegenfahrbahn ein begeisterter Kopfschwenker: Alte Autos üben häufig eine gewisse Faszination aus, sowohl auf ihre Besitzerinnen und Besitzer als auch auf Umstehende. Der beste Beweis sind Oldtimertreffen, die Publikumsmagnete für viele Autoliebhaber sind – gerade, wenn der Oldtimer auch noch ein Kultauto ist. Wir haben uns deshalb einmal im Landkreis Aichach-Friedberg umgesehen, welche besonderen Fahrzeuge hier so herumfahren – und was ihre Besitzerinnen und Besitzer an ihnen so schätzen.
Fendt Farmer, KITT, Harley: Diese Kultautos und Oldtimer gibt es im Kreis Aichach-Friedberg
- Mercedes-Benz 500 SL R107: „Dass ein Oldtimer das Zeug zur Wertanlage hat, ist ein Mythos“: Warum dieser Mann seinen Mercedes trotzdem liebt
- BMW 600: Diese „große Isetta“ weckt bei ihren Besitzern das Gefühl von Freiheit und Abenteuer
- Opel Manta A: Kultauto statt Manta-Witze: Warum ein junger Mann für sein Auto aus den Siebzigern schwärmt
- Cadillac DeVille: Das Ohr fährt mit: Warum dieser Oldtimer-Besitzer den Klang seines Motors mag
- Fendt Farmer 2: Ein Herz für Traktoren: Johann Schmid sammelt ganz besondere Oldtimer
- Harley-Davidson FXWG Wide Glide: Freunde fürs Leben: Was diese Bikerin ihrer Harley „Molly“ versprochen hat
Klicken Sie sich durch die besonderen Fahrzeuge im Landkreis und lesen Sie nach, welche Faszination die Gefährte auf ihre Besitzerinnen und Besitzer ausüben. (AZ)
