600 Autos, 300 Motorräder: Großer Andrang beim Oldtimertreffen in Pöttmes

Es war ein Oldtimertreffen der Superlative, das am Sonntag in Pöttmes nach einem Jahr Pause stattfand: Bei strahlendem Sonnenschein blitzten die blankpolierten Karosserien und Chromteile nur so, stolze Besitzer präsentierten ihre Schätze im historischen Ambiente des Pöttmeser Marktplatzes und geschätzte 3500 interessierte Besucherinnen und Besucher freuten sich an den mindestens 30, teilweise auch um die 100 Jahre alten Raritäten.

Icon Galerie 22 Bilder Nach einem Jahr Pause fand in Pöttmes wieder ein Oldtimertreffen statt. 600 Autos, 300 Motorräder und 150 Traktoren waren dabei zu sehen. Der Andrang war groß.

Auf dem Teilemarkt boten 40 Ausstellerinnen und Aussteller „alles rund ums rostigste Hobby der Welt“, wie Werner Schlaegel augenzwinkernd anmerkte. Der Gründungsvorsitzende der Oldtimerfreunde Pöttmes war auf dem Teilemarkt anzutreffen. Hier waren nicht nur Ersatzteile im engeren Sinne, sondern auch Emailleschilder aller Art, Ledertaschen und alte Koffer für den stilechten Ausflug mit dem Oldtimer zu finden.

Besitzer der Oldtimer geben Besuchern in Pöttmes gerne Auskunft

„Lauter Raritäten“ aus dem Bestand von Vater und Großvater hatten Johann Singer und Johannes Obermayer aus Schiltberg beim Ausräumen einer alten Scheune gefunden und vor sich auf einem Tisch ausgebreitet. Einige Zylinderköpfe für Motorräder waren schon in der ersten Stunde nach dem Start um 9 Uhr verkauft. „Früher hat man alles aufgehoben“, sagte Singer. „Heute ist es wichtig für den, der‘s gerade braucht.“ Sein Liebling, wenn auch nicht fahrtüchtig, unter anderem weil sie die Luft nicht hält, ist eine alte Honda aus den 60er Jahren. Genauer datieren lässt sie sich nicht, weil damals Zehnjahresstempel verwendet wurden.

Icon vergrößern Sheriff Gromec und Fotograf Modi hatten sich am Markttor platziert und fotografierten auf Spendenbasis die Teilnehmer des Oldtimertreffens. Foto: Andrea Hammerl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sheriff Gromec und Fotograf Modi hatten sich am Markttor platziert und fotografierten auf Spendenbasis die Teilnehmer des Oldtimertreffens. Foto: Andrea Hammerl

Während der Rost auf dem Teilemarkt zu Hause war, waren die Oldtimer auf dem Marktplatz umso besser in Schuss – liebevoll gepflegt von ihren Besitzern, die interessierten Besuchern gerne Auskunft gaben. Sieben Jahre hatte Josef Lemmermeyer aus Kirchheim am Ries (Baden-Württemberg) seinen Dixi Phaethon restauriert, den er vor 20 Jahren im Internet ersteigert hatte. Seit 13 Jahren sind er und Ehefrau Angela jeden Sonntag mit dem in Eisenach in Lizenz gebauten, auf dem britischen Austin 7 basierenden Oldtimer, Baujahr 1928, unterwegs.

Oldtimertreffen in Pöttmes feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum

Fast genauso lange sind sie auch Stammgäste beim Pöttmeser Oldtimertreffen, das heuer sein 25. Jubiläum feiert. „Wir wollten ein Vorkriegsmodell“, erzählte der gelernte Kfz-Techniker. Er ist stolz auf das bald 100 Jahre alte, kutschenähnliche Gefährt, das es immerhin auf 70 bis 75 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit bringt und bei Regen mit Steckfenstern versehen werden kann.

Icon vergrößern Auf dem Teilemarkt gab es nicht nur Ersatzteile im engeren Sinne, sondern auch Ledertaschen und alte Koffer für den stilechten Ausflug mit dem Oldtimer. Foto: Andrea Hammerl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auf dem Teilemarkt gab es nicht nur Ersatzteile im engeren Sinne, sondern auch Ledertaschen und alte Koffer für den stilechten Ausflug mit dem Oldtimer. Foto: Andrea Hammerl

Viel moderner dagegen der Pontiac von Sonja Schmid. „Richtiges Mäusekino – das Auto unserer Jugend“, kommentierte ein Passant, nachdem er einen Blick ins Innere der schnittigen schwarzen K.I.T.T.-Replik geworfen hatte. Die Besitzerin ist bekennender Knight-Rider-Fan und hat sowohl die Front als auch das Instrumentenbord nach der Fernsehserie einbauen lassen. „Er hat einen Bewegungsmelder drin, normalerweise spricht er, wenn jemand vorbeigeht“, erzählte sie. „Aber nicht immer, heute hat er wohl keine Lust.“ Das Pöttmeser Oldtimertreffen ist für sie eine Pflichtveranstaltung, „weil hier so viele unterschiedliche Modelle zu finden sind“.

Icon vergrößern Mit Flower-Power bemalt: Dieser Käfer aus dem Jahr 1971 verbreitet Sommerstimmung. Foto: Andrea Hammerl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit Flower-Power bemalt: Dieser Käfer aus dem Jahr 1971 verbreitet Sommerstimmung. Foto: Andrea Hammerl

Beim Pöttmeser Oldtimertreffen wird auch ein handbemalter VW Käfer präsentiert

Ein Unikat ist gewiss Ralph und Karin Sadlers VW Käfer, Baujahr 1971. Er wurde zwischen 1992 und 1994 vom Bremer Künstler Hans-Joachim Horn handbemalt. Als Vorlage für die Blumen und Schmetterlinge nutzte der Maler Stickkarten. Als Ralph Sadler den Oldtimer bei Freunden, die ihn aus Zeitgründen abgeben wollten, sah, war für ihn sofort klar: „Der ist meiner.“ Weitgehend war der Käfer im heutigen Zustand, nur gelegentlich brauchen die Malereien neuen Klarlack. Schlafaugen, Peilstab, Nebelscheinwerfer und amerikanische Rückleuchten hat der gelernte Kfz- und Panzerschlossermeister ergänzt, ansonsten ist er auf den Panzer Leopard 2 spezialisiert. „Den Panzer kann ich zerlegen, den Käfer nicht“, sagte er lachend.

Eine Rarität ist auch der Auto-Union 1000 S, umgangssprachlich eher als DKW 1000 S bekannt – ein Kindheitstraum von Rudolf Pauly aus Lenting. 20 Jahre hat er nach einem Auto gesucht, wie es einst sein Vater fuhr. Im April 24 wurde er fündig. „Aus erster Hand mit 89.000 Kilometern und 2013 überholt worden“ – so hat er den 1963 gebauten Oldtimer erstanden. Ein besonderes Modell, denn frühere hießen DKW, spätere Audi.

Icon vergrößern "Lieber mit der Zündapp ins Freibad als mit dem Porsche zur Arbeit", hieß es auf diesem Zweirad. Foto: Andrea Hammerl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen "Lieber mit der Zündapp ins Freibad als mit dem Porsche zur Arbeit", hieß es auf diesem Zweirad. Foto: Andrea Hammerl

600 Autos, 300 Motorräder und 150 Bulldogs sind beim Oldtimertreffen zu sehen

„Rundum zufrieden“ war Oldtimervereinsvorsitzender Thomas Brucklacher mit dem Jubiläumstreffen. Mit geschätzten mindestens 600 PKW, 300 Motorrädern und 150 Bulldogs draußen auf der zentrumsnahen Wiese war der Schnitt der vergangenen Jahre gut erreicht. Das Wetter passte, die Besucher strömten. Rund 50 Ehrenamtliche waren im Einsatz, dazu regelten die Feuerwehren aus Handzell und Schnellmannskreuth den Verkehr. Gleichzeitig hatten die Geschäfte geöffnet. Schlaegel war froh, dass die Anwohnerinnen und Anwohner – besonders in den schmalen Gassen, wo der Teilemarkt aufgebaut war – den Trubel schon ab 6 Uhr und die Sperrung geduldig ertrugen.