Olympia-Attentat 1972

01.09.2022

Als die Terroristen schossen, suchte er Deckung im Flughafentower

Plus Das Olympia-Attentat erschütterte 1972 die Welt. Mittendrin: Soldat Rolf Fissel und Polizist Ewald Stahl. Sie erinnern sich noch an jede Minute.

Von Marina Wagenpfeil

Das schlagende Geräusch der Rotorblätter eines Hubschraubers erinnert Ewald Stahl noch heute an die Nacht vom 5. auf den 6. September 1972. An die Geiselnahme von elf israelischen Sportlern im Olympiadorf in München, die nächtliche Schießerei auf dem Flugplatz in Fürstenfeldbruck und den Tod von 17 Menschen: elf Israelis, fünf palästinensische Geiselnehmer und ein Polizist. Als junger Bereitschaftspolizist war Stahl mittendrin – und entging am Eingang des Flughafentowers knapp dem Tod.

