Bürger sollen Bus buchen können: So will der AVV den Nahverkehr umkrempeln

Wie bekommt man möglichst viele Menschen aus dem Privatauto in ein öffentliches Verkehrsmittel – und nimmt dabei auch die Menschen auf dem Land mit? Und wie kann der Landkreis das bewerkstelligen, ohne sich direkt finanziell in den Ruin zu treiben? Der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) arbeitet derzeit an einem neuen Nahverkehrsplan. Dieser beinhaltet auch ein flächendeckendes On-Demand-Konzept: Bis 2033 soll das Regionalbus-Angebot im Kreis Aichach-Friedberg zwar verschlankt, dafür aber umfassend um Abrufangebote erweitert werden – ohne großen finanziellen Mehraufwand. Davon sollen letztlich alle Bürgerinnen und Bürger profitieren. Auch die, die so ihre Buslinien verlieren würden.

