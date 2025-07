Überraschende Wende im Gerichtssaal: Opfer wird festgenommen

Wie aus einem spannenden Krimi liest sich das, was die Staatsanwaltschaft Traunstein einem 36-jährigen Mann aus Aichach vorwirft. Dieser soll eine Freundin gebeten haben, ein Treffen mit seinem Neffen auszumachen. Ohne dass der heute 21-Jährige das wusste, fuhr die Frau aber den Onkel zum vereinbarten Treffpunkt. Dieser überraschte den jungen Mann und prügelte zunächst mit einem Baumstamm auf ihn ein. Danach stach er laut Anklage mit einem Küchenmesser mindestens einmal in den Halsbereich des Geschädigten. Jetzt musste sich der Aichacher vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Mühldorf am Inn wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Doch, ebenfalls wie im Film, nahm der erste Verhandlungstag eine überraschende Wendung.

