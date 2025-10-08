Wechseljahre verstehen: Kostenlose Online-Vortragsreihe informiert Frauen

Unter dem Motto „Frauen sichtbar & gesund“ widmen sich die Gesundheitsregion plus Landkreis Aichach-Friedberg und Augsburg Land in diesem Herbst einem Thema, das jede Frau betrifft, über das aber noch immer wenig offen gesprochen wird: den Wechseljahren. Gemeinsam mit den Volkshochschulen (Vhs) Augsburger Land und Aichach-Friedberg veranstalten sie eine kostenlose Online-Vortragsreihe. Start ist am Samstag, 11. Oktober.

Christina Hüßner, Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregion plus, betont: „Unsere Angebote sollen Frauen darin stärken, ihre Gesundheit selbstbewusst in die Hand zu nehmen.“ Die Vortragsreihe beleuchtet laut einer Mitteilung die Wechseljahre aus unterschiedlichen Perspektiven – von medizinischen Grundlagen über psychische Gesundheit bis hin zu Ernährung, Bewegung und Körperbewusstsein. Auch das Thema Endometriose wird aufgegriffen, um ein stärkeres Bewusstsein für diese Erkrankung zu schaffen. Zum Auftakt am 11. Oktober um 19 Uhr referiert Dr. med. Fabienne Bourgeois über „Endometriose – das unterschätzte Krankheitsbild“. Es folgen:

14. Oktober, 19 Uhr: „Hormonelle Veränderungen in den Wechseljahren“ mit Dr. med. Gabriel Stoinescu

15. Oktober, 19 Uhr: „Osteoporose in den Wechseljahren“ mit Dr. Tobias Köhler

17. Oktober, 19 Uhr: „Beckenbodenbalance in den Wechseljahren“ mit Heidi Ludewig

18. Oktober, 19 Uhr: „Glücklich und stark durch die Wechseljahre“ mit Dr. med. Fabienne Bourgeois

21. Oktober, 19 Uhr: „Ernährung in den Wechseljahren“ mit Jacqueline Els

Alle Veranstaltungen finden online statt und sind kostenfrei. Interessierte können sich unter www.vhs-aichach-friedberg.de, Stichwort „sichtbar & gesund“, anmelden. (AZ)