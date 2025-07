Das Aichacher Freiluftkino startet mit Dinos und Drachen

Mit Kino unter dem Sternenhimmel lockt ab Freitag, 4. Juli, wieder das Aichacher Cineplex. Ab circa 21.45 Uhr wird das diesjährige Freiluftkino mit dem Abenteuerfilm „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ eröffnet. Einen Tag später jagen statt Dinosaurier Drachen über die Leinwand. Doch auch romantische und lustige Streifen sollen in diesem Sommer auf dem Kinodach zu sehen sein.

Open-Air-Kino mit 150 Plätzen auf dem Dach des Aichacher Cineplex

150 Plätze stehen dort zur Verfügung. Bis zum Start der Sommerferien am 1. August wird dort jeweils freitags und samstags ein Film gezeigt. Ab August öffnet das Freiluftkino dann täglich. Der Beginn der Filme verändert sich im Laufe des Sommers und richtet sich nach dem Sonnenuntergang. Wie Saskia Friedel, Marketing-Assistentin beim Cineplex Aichach, berichtet, fangen die Filme im Laufe des Augusts schon um 21 Uhr und im September schon um 20.30 Uhr an. Die konkrete Startzeit werde immer auf der Homepage des Kinos und in den sozialen Medien bekannt gegeben.

Für die Besucherinnen und Besucher stehen auf dem Dach Sonnenliegestühle bereit. Doch auch normale Stühle sind vorhanden. Es gibt keine Sitzreservierung, es gilt freie Platzwahl. Wenn es während der Vorstellung leicht zu regnen beginnen sollte, läuft der Film laut Friedel weiter. Wärmende Decken lägen bereit. Nach einer Spielzeit von 30 Minuten können die Karten nicht mehr storniert werden. Davor ist dies beziehungsweise ein Wechsel auf einen anderen Film im Inneren noch möglich. Oft liefen die Outdoor-Filme auch im Kinosaal, so Friedel. Wenn schon im Vorfeld schlechtes Wetter prognostiziert wird, sagt das Kino selbst die Vorstellung ab. Reservierte Karten müssen nach Friedels Angaben aber trotzdem storniert werden.

Freiluftkino in Aichach: So sieht das mögliche Programm für den Sommer aus

Das Programm fürs erste Wochenende steht. Nach dem Dinosaurier-Spektakel am Freitag folgt am Samstag, 5. Juli, die Realverfilmung des Animationsfilm „Drachenzähmen leicht gemacht“. Damit setzt das Aichacher Kino zum Start auf zwei Action-Filme mit viel Nervenkitzel. Doch wie geht es weiter? Das Programm wird laut Friedel immer wochenweise festgelegt. Sie geht davon aus, dass einige Komödien, die im Sommer in den Kinosälen in Aichach laufen, auch aufs Dach wandern werden, zum Beispiel das bayerische Roadmovie „Karli & Marie“ mit Sigi Zimmerschied und Luise Kinseher, der Jugendfilm „Mädchen Mädchen“, das Rollentausch-Abenteuer „Freakier Friday“ und ab 4. September auch Bully Herbigs „Kanu des Manitu“.

Der Wetterbericht für die Eröffnung des Freiluftkinos am Freitag und Samstag ist gut, sagt Friedel. Nicht nur zum Auftakt, auch später soll es Cocktails zum Film geben. Es ist also angerichtet für laue Kinonächte unter dem Sternenhimmel.