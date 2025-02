Ausbau der Ortsdurchfahrt in Reicherstein beginnt am Rosenmontag

Am Rosenmontag, 3. März, geht es los: Ab dann wird im Pöttmeser Ortsteil Reicherstein die Ortsdurchfahrt (Wallerdorfer Straße) erneuert. Die Kreisstraße AIC27 durch Reicherstein ist für mehrere Monate komplett für den Verkehr gesperrt. Wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte, dauert die Vollsperrung voraussichtlich bis 19. Dezember. Die offizielle Umleitung erfolgt großräumig über Wallerdorf, Holzheim, Baar, Wiesenbach und Kühnhausen sowie in umgekehrter Richtung.

Die Bauarbeiten haben auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Dem AVV zufolge kommt es bei seiner Regionalbuslinie 410 ab Aschermittwoch, 5. März, bis 19. Dezember zu geänderten Abfahrtszeiten an den Haltestellen „Thierhaupten, Marktplatz“, „Oberhausen, Nord P+R“, „Reicherstein“, „Pöttmes, Sparkasse“ und „Kühnhausen, West“. Der AVV bittet Fahrgäste, sich in der Fahrplanauskunft der App „meinAVV“ oder im Internet unter http://fahrtauskunft.avv-augsburg.de zu informieren.

Ausbau der Ortsdurchfahrt in Reicherstein erfolgt in zwei Bauabschnitten

Die Ausbauarbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten. Der erste reicht vom östlichen Ortsende (aus Richtung Kühnhausen) bis einschließlich der Kreuzung von Ortsdurchfahrt, Sebastianstraße und der Straße Am Kreuz. Als zweiter Bauabschnitt folgt der Bereich westlich dieser Kreuzung bis zum westlichen Ortsende in Richtung Hagenheim (Rain, Landkreis Donau-Ries). Das erläuterte Stefan Wolf, Fachbereichsleiter für Planung und Gemeindeentwicklung, Anfang Februar im Marktgemeinderat.

Da die Ortsdurchfahrt eine Kreisstraße ist, handelt es sich bei dem Ausbau um ein gemeinschaftliches Projekt von Landkreis und Markt Pöttmes. Die Federführung liegt beim Landkreis. Mit den Bauarbeiten ist die Baufirma Holl aus Burgheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) beauftragt. Die Ausbaustrecke in Reicherstein ist rund 720 Meter lang. Im Zuge der Arbeiten soll die Fahrbahnbreite durchgehend auf sechs Meter erhöht werden. Im Kurvenbereich sollen es sechseinhalb Meter werden.

Auf einer Straßenseite in Reicherstein entsteht ein durchgängiger Gehweg

Außerdem entsteht auf einer Straßenseite ein durchgängiger Gehweg. Er wird mindestens anderthalb Meter breit – mit Ausnahme einer Engstelle, an der aufgrund bestehender Gebäude lediglich ein ein Meter breiter Gehweg möglich ist. An beiden Ortseingängen werden Querungshilfen angelegt. Sie sollen Radlerinnen und Radlern eine sichere Anbindung ermöglichen, wenn eines Tages der Geh- und Radweg entlang der Kreisstraße AIC27 gebaut wird.