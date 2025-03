Ausbau der Ortsdurchfahrt Reicherstein hat begonnen: Arbeiter sind am Werk

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt im Pöttmeser Ortsteil Reicherstein hat begonnen. Seit dieser Woche sind die Bauarbeiter am Werk, um die Ortsdurchfahrt (Wallerdorfer Straße) zu erneuern. Die Kreisstraße AIC27 durch Reicherstein bleibt aus diesem Grund für mehrere Monate für den Verkehr komplett gesperrt. Wie das Landratsamt kürzlich mitgeteilt hatte, dauert die Vollsperrung voraussichtlich bis 19. Dezember. Die offizielle Umleitung erfolgt großräumig über Wallerdorf, Holzheim, Baar, Wiesenbach und Kühnhausen sowie in umgekehrter Richtung.

Ausbau der Ortsdurchfahrt in Reicherstein erfolgt in zwei Bauabschnitten

Die Ausbauarbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten. Der erste beginnt am östlichen Ortsende und reicht bis einschließlich der Kreuzung von Ortsdurchfahrt, Sebastianstraße und der Straße Am Kreuz. Der zweite Bauabschnitt umfasst den Abschnitt westlich dieser Kreuzung bis zum westlichen Ortsende in Richtung Hagenheim (Rain, Landkreis Donau-Ries).

Bei dem Ausbau der Kreisstraße handelt es sich um ein gemeinschaftliches Projekt von Landkreis und Markt Pöttmes. Die Federführung liegt beim Landkreis. Die Ausbaustrecke in Reicherstein ist rund 720 Meter lang. Die Fahrbahnbreite soll durchgehend auf sechs Meter erhöht werden. Auf einer Straßenseite entsteht ein durchgängiger Gehweg. Er wird mit Ausnahme einer Engstelle mindestens anderthalb Meter breit.