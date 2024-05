Geht Osterzhausens Wunsch nach einem Radweg in Erfüllung?

Die Menschen fühlen sich beim Radeln auf der Staatsstraße nicht sicher. Sie wünschen sich schon lange einen Radweg. Jetzt bewegt sich etwas.

„Wir wollen doch nur weg von der Straße“, sagte ein Bürger im Nachgang zur Ortsversammlung im Pöttmeser Ortsteil Osterzhausen. Zwar sind die Bürger und Bürgerinnen mit der Gesamtsituation in ihrem Wohnort grundsätzlich zufrieden, weshalb auch lediglich eine Wortmeldung einen verstopften Abfluss betreffend zustande kam. Sie wünschen sich allerdings einen Radweg.

Denn Einwohner und Einwohnerinnen wollen beim Radfahren von der engen und zum Teil recht schnell befahrenen Straße wegkommen. Jetzt tut sich etwas in der Sache.

Ein Radweg entlang der Staatsstraße ist mit hohen Kosten verbunden

Das Staatliche Bauamt Augsburg hat Pläne vorgelegt, wie der Radweg entlang der Staatsstraße Richtung Baar aussehen könnte. Dabei steht der Verlauf bereits fest. Strittig ist nur noch die Anbindung an den Ort Osterzhausen. Hierfür wurden zwei Varianten vorgestellt. Eine davon wäre mit erheblichen Umbaumaßnahmen verbunden und kommt daher aller Wahrscheinlichkeit aus Kostengründen eher nicht infrage, sagte Bürgermeister Mirko Ketz.

Der Gemeindechef hat die Osterzhausener aufgefordert, sich ihrerseits Gedanken zu machen. Derzeit wartet er noch auf Rückmeldungen.

Ein Radweg entlang der kleinen Paar in Richtung Lechlingszell dürfte weniger problematisch sein. In diesem Gebiet befindet sich ein bereits recht gut ausgebauter Feldweg, der nun verkehrssicher ertüchtigt werden könnte. Allerdings fehlen der Gemeinde Pöttmes noch 80 Meter Grund, um eine Anbindung an bereits bestehende Radnetzwege erstellen zu können. Dazu werden derzeit Verhandlungen mit der Nachbargemeinde Baar geführt.

