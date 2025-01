Sternsinger folgen in Osterzhausen der Tradition

In der Pfarrkirche Sankt Michael Osterzhausen (Markt Pöttmes) segnete Miroslav Cerny die Sternsinger aus Osterzhausen und dem Baarer Ortsteil Heimpersdorf und sandte sie aus. Sie folgten der Tradition, sich auf den Weg zu machen, um die Segensformel C+M+B 2025 an die Haustüren zu schreiben. Die gesammelten Spenden fließen in Hilfsprojekte für Kinder in rund hundert Ländern weltweit.

