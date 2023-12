Namenlos begeistert das Publikum bei Benefizkonzerten

Die Gruppe Namenlos musiziert bei zwei Konzerten in der Paarer Kirche kostenlos für zwei gute Zwecke. Das Publikum ist begeistert. Es profitieren Senioren und Kinder.

Über 500 Gäste konnte sich die Gruppe Namenlos bei ihrem siebten Benefizkonzert vor Weihnachten in der Kirche im Kühbacher Ortsteil Paar freuen. An zwei Abenden spielte die Gruppe zugunsten des Pfarrer-Knaus-Heimes in Kühbach und einer Einrichtung für Kinder.

Mehrere Weihnachtskonzerte gibt in nächster Zeit die Gruppe Namenlos. Foto: Katharina Koller

Schon kurz nach 18 Uhr füllte sich die Paarer Kirche. So sicherten sich die Gäste aus nah und fern die besten Plätze im ausverkauften Gotteshaus, das nur von den Lichtern des Weihnachtsbaums und zahllosen Kerzen beleuchtet war. Beate Felber, Christan Koller, Johanna Kristl, Adelheid und Andreas Müller und Getrud Schneider sorgten auch beim zweiten Abend rund 90 Minuten dafür, dass der brausende Sturm und die vorweihnachtliche Hektik in Vergessenheit gerieten.

Mit selbst geschrieben Texten leiteten die Musikerinnen und Musiker durch das Programm und bezauberten mit harmonischen Stimmen, ausdrucksstarken Texten und abwechslungsreichen Instrumenten. Zum Einsatz kamen Gitarren, Bassgitarre, Xylofon, Cajón, Harmonika, Alt- und Blockflöte, Rasseln und Glockenspiel. Im Laufe des Abends war auf diese Weise viel mehr als ein klassischer Halleluja-Chor zu hören.

Nach der Musik von Namenlos gibt es einen Punsch

In den Stücken ging es um Freundschaft, Unterstützung, Ermutigung und natürlich auch um den Weihnachtszauber. Spätestens beim Instrumental zur Melodie, die aus dem Filmklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ stammt, oder zur eigenen Interpretation von „Stille Nacht“ waren alle in Weihnachtsstimmung. Zum Abschluss ertönte gemeinsam „Oh du Fröhliche“, bevor man – mit Einverständnis von Pfarrer Fleischmann – in der Kirche, einem Ort der Begegnung, mit einer Tasse Punsch zum Gespräch zusammen stand. Das geplante Catering im Freien musste zum Bedauern der Veranstalter wegen des starken Windes abgesagt werden – aber die Musik-Gruppe wollte nicht auf den lieb gewonnen Austausch mit dem Publlikum verzichten.

Der Reinerlös der beiden Konzertabende wird auch heuer zum Teil an das Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach gespendet. Der zweite Teil geht wie jedes Jahr an eine Einrichtung für Kinder. Die Organisation Silberstreifen ist ein Verein zur Unterstützung und Förderung neurologisch kranker Kinder mit Sitz im oberbayerischen Vogtareuth.

Wer nicht bis zum nächsten Weihnachtskonzert warten will: Die „Bayerische Musikgruppe mit heiteren Liedern“, wie sie sich auf der Homepage bezeichnet, ist unter anderem am 24. Februar in Gachenbach mit ihrem neuen Programm „Heid so – moing so“ zu Gast. Informationen gibt es unter www.gruppe-namenslos.com