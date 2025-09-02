Lösung für das Lkw-Problem in Dasing? Mobilitätszentrum an der A8 steht kurz vor dem Start

Lkw-Stellplätze sind an Autobahnen rar gesät. Speditionen und besonders den Fahrerinnen und Fahrern entstehen dadurch oft große Probleme, die gesetzlich vorgeschriebenen Lenkzeiten einzuhalten. Aber auch Anwohner sind betroffen. Immer häufiger stellen Fahrer ihren Lastwagen in Wohngebieten ab und verbringen dort die Nacht. Und das ohne sanitäre Einrichtungen und Verpflegung. Das Mobilitätszentrum am Dasinger Verkehrskreuz zwischen B300 und A8 soll Abhilfe schaffen.
Dasing
