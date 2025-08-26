Rasanter Aufstieg: Wie Leckomio in nur zwei Jahren zur gefragten Partyband wurden

Frage: Was verbindet Thomas Anders, DJ Bobo, Roberto Blanco, die Flippers, Jürgen Drews oder DJ Ötzi mit der Partyband „Leckomio“? Antwort: der Titel „Künstler des Jahres“. Seit über 40 Jahren zeichnet das Goldene Künstler-Magazin vom Gedu-Verlag Ausnahmetalente in der Showbranche aus. In die Serie der Preisträger kann sich jetzt auch Leckomio mit Bandmitgliedern aus dem Wittelsbacher Land einreihen.
Affing/Augsburg-Lechhausen
