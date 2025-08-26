Icon Menü
Partyband Leckomio: Auszeichnung als „Künstler des Jahres“

Affing/Augsburg-Lechhausen

Rasanter Aufstieg: Wie Leckomio in nur zwei Jahren zur gefragten Partyband wurden

Die Partyband Leckomio mit Mitgliedern aus dem Wittelsbacher Land spielt gerade ihre zweite Bierzeltsaison. Was sie mit DJ Ötzi und Roberto Blanco gemeinsam hat.
Von Christine Schmid-Mägele
    • |
    • |
    • |
    Begeisterung strahlen die Mitglieder der Partyband Leckomio nicht nur auf der Bühne, sondern auch in ihrem Probenraum im Augsburger Stadtteil Lechhausen aus (von links): Thomas Girscht, Joe Schmid, Laurin Groß, Benedikt Heßler, Timm Kretschmer.
    Begeisterung strahlen die Mitglieder der Partyband Leckomio nicht nur auf der Bühne, sondern auch in ihrem Probenraum im Augsburger Stadtteil Lechhausen aus (von links): Thomas Girscht, Joe Schmid, Laurin Groß, Benedikt Heßler, Timm Kretschmer. Foto: Christine Schmid-Mägele

    Frage: Was verbindet Thomas Anders, DJ Bobo, Roberto Blanco, die Flippers, Jürgen Drews oder DJ Ötzi mit der Partyband „Leckomio“? Antwort: der Titel „Künstler des Jahres“. Seit über 40 Jahren zeichnet das Goldene Künstler-Magazin vom Gedu-Verlag Ausnahmetalente in der Showbranche aus. In die Serie der Preisträger kann sich jetzt auch Leckomio mit Bandmitgliedern aus dem Wittelsbacher Land einreihen.

