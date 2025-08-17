Pedelec-Fahrerin kollidiert mit Reh und wird verletzt

Einen Zusammenstoß mit einem Reh hatte eine 67-jährige Radfahrerin am Freitag im Marktgemeindebereich Kühbach. Die Frau wurde dabei verletzt, meldet die Polizei

Pedelec-Fahrerin erleidet Platzwunde am Hinterkopf

Die 67-Jährige war am Feiertag Mariä Himmelfahrt gegen 18.10 Uhr mit ihrem Pedelec von Stockensau nach Unterbernbach unterwegs. Circa 150 Meter vor der T-Kreuzung nach Haslangkreit versuchte plötzlich ein von rechts kommendes Reh, die Fahrbahn zu überqueren, berichtet die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die Pedelec-Fahrerin und erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf. (bac)