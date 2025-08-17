Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Pedelec-Fahrerin stürzt nach Zusammenstoß mit Reh – Verletzungen im Hinterkopf

Stockensau/Unterbernbach

Pedelec-Fahrerin kollidiert mit Reh und wird verletzt

Eine 67-jährige Radfahrerin ist vom Kühbacher Ortsteil Stockensau nach Unterbernbach unterwegs, als ein Reh die Straße kreuzt. Die Frau stürzt.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Eine Pedelec-Fahrerin ist zwischen Stockensau und Unterbernbach mit einem Reh kollidiert, berichtet die Polizei.
    Eine Pedelec-Fahrerin ist zwischen Stockensau und Unterbernbach mit einem Reh kollidiert, berichtet die Polizei. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

    Einen Zusammenstoß mit einem Reh hatte eine 67-jährige Radfahrerin am Freitag im Marktgemeindebereich Kühbach. Die Frau wurde dabei verletzt, meldet die Polizei

    Pedelec-Fahrerin erleidet Platzwunde am Hinterkopf

    Die 67-Jährige war am Feiertag Mariä Himmelfahrt gegen 18.10 Uhr mit ihrem Pedelec von Stockensau nach Unterbernbach unterwegs. Circa 150 Meter vor der T-Kreuzung nach Haslangkreit versuchte plötzlich ein von rechts kommendes Reh, die Fahrbahn zu überqueren, berichtet die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die Pedelec-Fahrerin und erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf. (bac)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden