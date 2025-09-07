Das Ohr fährt mit: Warum dieser Oldtimer-Besitzer den Klang seines Motors mag

Das Auge isst mit, heißt es bekanntlich, wenn es um Kulinarik geht. Für den Genuss historischer Fahrzeuge gilt hingegen: Das Ohr fährt mit. Zumindest für Peter Auner. Der 75-Jährige schätzt an seinem Cadillac DeVille aus dem Jahr 1963 auch den guten Ton. Während heutzutage oft Sounddesigner bei den Autoherstellern für einen digital aufgemotzten Klang sorgen, tönt in dem extralangen Cabrio noch ein echter, 325 PS starker Achtzylinder. „Das typische Blubbern von einem V8 ist einfach schön“, findet der Auto-Enthusiast.

Michael Eichhammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86444 Affing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis