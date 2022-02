Petersdorf/Aindling/Pöttmes

Der Schulverband Willprechtszell baut im Jahr 2022 Schulden ab

Plus Der Schulverband Willprechtszell plant 2022 keine größeren Investitionen und erwartet einige Fördergelder vom Staat. Gespart wird auch bei den Personalkosten.

Von Stefanie Brand

Bei der Schulverbandssitzung in Willprechtszell (Gemeinde Petersdorf) herrschte Einigkeit auf der ganzen Linie. Die Beschlüsse, die zu fassen waren, fielen einstimmig, was inhaltlich auch bedeutet, dass die Schulverbandsmitglieder die Jahresrechnung 2019 entlastet und die Erstellung und Überprüfung der Jahresrechnungen 2020 und 2021 angestoßen haben. Auch der Haushalt für das Jahr 2022 ist nun in trockenen Tüchern. Das Haushaltsvolumen lag deutlich unter den Jahren 2019, 2020 und 2021, in denen große Investitionen anstanden.

