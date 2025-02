Almenrausch-Schützen feiern heuer Jubiläum

Bei der Generalversammlung des Schützenvereins Almenrausch Willprechtszell (Gemeinde Petersdorf) nahmen 25 Mitglieder teil. Der Verein nahm an verschiedenen Veranstaltungen teil wie dem 40-jährigen Bestehen des Vereinsheimes vom Patenverein Eichenlaub Eisingersdorf oder dem Weihnachtsmarkt in Willprechtszell. Auch das Schnupperschießen am Pfarrfest in Willprechtszell war sehr gut angenommen worden. Ebenso das traditionelle Kesselfleischessen im Schützenheim Axtbrunn. Vorsitzender Christian Berger informierte über Details zum 75-jährigen Vereinsjubiläum im Juli mit Fahnenwiederweihe. (AZ)

Almenrausch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Willprechtszell Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Generalversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis