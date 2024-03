Betrunkener Autofahrer in Alsmoos aus dem Verkehr gezogen

Bei einer Verkehrskontrolle im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos wird ein betrunkener Autofahrer angehalten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Ein 38-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos alkoholisiert am Steuer erwischt worden. Gegen 23.30 Uhr kontrollierten Beamte den Fahrer in der Amselstraße und stellten laut Polizeibericht Alkoholgeruch fest. Ein Atemtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt unterbunden. Den 38-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)