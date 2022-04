Das Landgasthaus Völkl in Alsmoos schließt nach 122 Jahren

Wirt Franz Völkl muss das Gasthaus im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos schweren Herzens aufgeben. Hier fanden früher Theaterabende und diverse Feiern statt.

Dass ehemalige Lokale in den Dörfern verschwinden, diese Entwicklung wurde schon oft beklagt. Nun hat auch das Wirtshaus in Alsmoos in der Gemeinde Petersdorf seine Türen geschlossen. Seit dem 1. April ist der Betrieb eingestellt. Franz Völkl, der Wirt, sagt dazu nur diesen Satz: „Aus gesundheitlichen Gründen.“ Die Corona-Pandemie beispielsweise, die sich alles andere als positiv auf die Gastronomie ausgewirkt hat, habe dabei keinerlei Rolle gespielt.

„Freilich tut es mir leid“, fährt der Rentner fort. „Wir haben zuletzt noch einen Stammtisch gehabt, die ganze Woche.“ In dritter Generation hatte er das Wirtshaus am östlichen Ortseingang von Alsmoos geführt. 122 Jahre lang war es Treffpunkt für die Menschen in diesem kleinen Ort. An der Wand im Lokal hängen noch Fotos, die an frühere Zeiten erinnern. Daneben findet sich eine Urkunde vom Sportverein. Früher war es üblich, dass die Fußballer hier ihre Erfolge feierten oder ihre Niederlagen gemeinsam bedauerten.

Wirtshaus in Alsmoos: Nach 122 Jahren gibt es keine Nachfolge

Kann sich Franz Völkl vorstellen, dass diese Wirtschaft eines Tages in irgendeiner Form neu aufleben wird? Bei dieser Frage schüttelt er energisch den Kopf: „Da macht keiner weiter.“ Auch über eine mögliche künftige Nutzung der Räume macht er sich keine Gedanken.

Im Saal im Obergeschoss fanden früher Theateraufführungen statt, die viele Zuschauer anlockten. Im Fasching wurde dort getanzt und gefeiert. Die Gaststube unten wurde auch für Bürgerversammlungen genutzt oder für Veranstaltungen vor den Kommunalwahlen.