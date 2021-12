Petersdorf-Alsmoos

15:30 Uhr

Polizei: Minenfund hätte verheerende Folgen haben können

Im Bereich Brunnwiese in Alsmoos Gemeinde Petersdorf haben zwei Brüder am Samstag eine Antipersonenmine aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Plus Eine Antipersonenmine haben zwei Buben am Samstag zufällig in Alsmoos entdeckt. Die Polizei warnt: Hände weg von gefährlichen Funden.

Von Johann Eibl

Dass speziell in Baugebieten immer wieder Bomben zum Vorschein kommen, die dort seit dem Zweiten Weltkrieg liegen und zum Teil immer noch enorme Gefahren in sich bergen, an solche Meldungen hat man sich beinahe schon gewöhnt. Was dagegen ausgesprochen selten passiert, das war ein Vorfall, zu dem es am Samstag in Alsmoos in der Gemeinde Petersdorf kam. Dort stießen zwei Brüder, 13 und 15 Jahre alt, durch Zufall auf eine amerikanische Antipersonenmine, die einige Zentimeter maß und mit einem Druckzünder ausgestattet war. Zum Glück gab es bei dem Vorfall keinen Personenschaden, die Mine wurde vielmehr von einem Fachmann sachgerecht geborgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen