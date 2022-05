Petersdorf

vor 2 Min.

An Alsmooser Flurstücken am Ortsrand darf nichts verändert werden

An einigen Flurstücken im Bebauungsplan "Alter Sportplatz" im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos darf nichts verändert werden.

Plus Der Petersdorfer Gemeinderat verlängert die Veränderungssperre für Flurstücke in Alsmoos. Dem Umbau eines Hundezwingers stimmt er nachträglich zu.

Von Stefanie Brand

Den öffentlichen Teil der Petersdorfer Gemeinderatsitzung am Montagabend brachten die Räte schnell hinter sich. Einstimmig beschlossen sie, die Almooser Flurstücke südlich der Aichacher Straße am östlichen Ortsrand auch weiterhin mit einer Veränderungssperre zu belegen. Die bestehende Veränderungssperre der Flurstücke im Bebauungsplan "Alter Sportplatz" wäre Ende Mai ausgelaufen. Nun wurde sie um ein weiteres Jahr verlängert, was auch bedeutet: Es darf auf den betroffenen Grundstücken aktuell nichts verändert werden, um die Planungen der Gemeinde einerseits und die bestehende Nutzung andererseits nicht zu gefährden.

