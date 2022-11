Petersdorf

Arbeiten am Hochbehälter in Hohenried sollen bis Dezember abgeschlossen sein

Plus Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder informiert im Gemeinderat über die letzten Arbeiten am Hochbehälter. Neue Projekte stehen schon in den Startlöchern.

"Das Projekt Hochbehälter ist bald abgeschlossen", teilte Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder am Montagabend im Gemeinderat mit. Die Einbindung der Leitung von Hohenried sei erfolgt, die Pflasterarbeiten und die Bepflanzung der Ausgleichsfläche seien fertig, und der Zaun werde in wenigen Tagen fertiggestellt. Im Hochbehälter seien noch Ausbesserungsmaßnahmen am Boden vorgenommen worden, das Notstromaggregat wurde ebenfalls getestet. Was noch zu tun ist, sind die Feinarbeiten am Weg. Auch das Material, das noch am Parkplatz des SSV lagert, wird noch ausgebracht. Binders Plan: Bis Mitte Dezember sollen die Abnahmen erfolgen und die Schlussrechnung die Maßnahme auch buchhalterisch abschließen – "dann ist die Odyssee der letzten 20 Jahre beendet". Erleichtert, dass das Ende dieses Großprojekts nun zum Greifen nah ist, bahnte Binder am Montagabend direkt den Weg für das nächste Projekt im Ort: die Abwasserbeseitigung in Axtbrunn.

