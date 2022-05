Petersdorf

18:00 Uhr

Auch Gemeinderäte hadern mit der Finanzierung für die Wasserversorgung

Die Gemeinde Petersdorf investiert viel Geld in die Wasserversorgung. Aktuell wird in Hohenried ein neuer Hochbehälter gebaut. Nun verteuert sich das Wasser für die Bürgerinnen und Bürger.

Plus Im Petersdorfer Gemeinderat kommt es erneut zu einer Diskussion über die Verbesserungsbeiträge. Die Kosten für die Wasserversorgung treibt viele um.

Von Stefanie Brand

Für die Investitionen in die Wasserversorgung bittet die Gemeinde Petersdorf ihre Bürgerinnen und Bürger zur Kasse. Das geschieht über sogenannte Verbesserungsbeiträge. Die treiben viele Menschen in der Gemeinde um. Nicht nur sie. Auch im Gemeinderat sorgte die Finanzierung der Ausgaben fürs Wasser am Montag erneut für Diskussionen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .