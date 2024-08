Auffahrunfall: Drei Verletzte nach riskantem Überholmanöver bei Petersdorf

Ein Unbekannter hat auf der Staatsstraße 2047 bei einem riskanten Überholmanöver einen Lastwagenfahrer zur Vollbremsung gezwungen und dadurch einen Auffahrunfall mit drei Verletzten verursacht. Der Lastwagenfahrer war am Montag gegen 8.15 Uhr von Gebersdorf kommend in Richtung Axtbrunn (beide Gemeinde Petersdorf) unterwegs. Wie die Aichacher Polizei mitteilte, überholte ein dunkler Kleinwagen den Lastwagen kurz nach der Kreuzung zur Staatsstraße 2035 trotz Gegenverkehrs.

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden und den überholenden Kleinwagen einscheren zu lassen, bremste der Lastwagenfahrer sein Gespann bis zum Stand herunter. Die nachfolgende 25-jährige Autofahrerin erkannte das zu spät und prallte in den Anhänger. Laut Polizei erlitten die Frau am Steuer des Wagens sowie zwei sechsjährige Kinder, die mit im Auto saßen, leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Kleinwagenfahrer nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Polizeiinspektion Aichach nimmt Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher entgegen unter Telefon 08251/898911.