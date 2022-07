Petersdorf-Axtbrunn

vor 33 Min.

34-Jährige ist neue Pächterin des Schützenheims – das plant sie dort

Plus Eigentlich ist Alina David gelernte Maschinenbauingenieurin. Doch in Axtbrunn wagt sie nun den Sprung in die Gastrobranche.

Von Stefanie Brand

Unter der Woche mehr Zeit für ihren fünfjährigen Sohn zu haben und die Liebe zur Gastronomie veranlassten Alina David nun dazu, sich als neue Pächterin im Schützenheim in Axtbrunn zu versuchen. Die 34-Jährige stammt aus Rumänien und lebt seit 2014 in Deutschland. Von 8 bis 10. Juli gab sie ihr Debüt als neue Pächterin im Schützenheim und servierte deutsche und rumänische Spezialitäten. Ursprünglich habe sie in einer Fabrik gearbeitet, berichtet die gelernte Maschinenbauingenieurin. Durch Aushilfsjobs in Service und Küche habe sie die Liebe zur Gastronomie entdeckt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .