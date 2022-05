Berüchtigter Posteig: "Bergpass" bei Axtbrunn soll entschärft werden

Plus Das Staatliche Bauamt steigt in die Ausbauplanung für die Staatsstraße zwischen Axtbrunn und Osterzhausen ein. Wie lange ist es bis zum Bau?

Der Posteig ist berühmt-berüchtigt. Die Etappe vom Petersdorfer Ortsteil Axtbrunn hinauf nach Osterzhausen ( Pöttmes) gilt als kleines Bergkriterium. Dieser Abschnitt der Staatsstraße ist unübersichtlich und kurvig. Schon lange wird über eine Sanierung des "Bergpasses" gesprochen. Jetzt ist etwas Bewegung in die Pläne gekommen. Doch es bleibt die Frage, wie lange eine Realisierung dauert.