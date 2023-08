Baugebiet "Alter Sportplatz" in Alsmoos steht vor einer neuen Hürde

Plus Das Baugebiet im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos ist von einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts betroffen. Das kostet Zeit und Geld.

Das Baugebiet "Alter Sportplatz", das die Gemeinde auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes südlich der Aichacher Straße in Alsmoos ausweisen möchte, steht unter keinem guten Stern. Nach zweijähriger Planungspause befassten sich die Räte seit Juni 2021 wieder genauer mit dem Areal, das einiges an Herausforderungen birgt. Nun – nachdem es aussah, als könnten die Planungen auf die Zielgerade einbiegen – sorgt ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts für eine erneute Hürde auf dem Weg zum Baugebiet: Das beschleunigte Verfahren, nach dem der Bebauungsplan „Alter Sportplatz“ geplant und aufgestellt werden sollte, widerspreche dem europäischen Recht. Deswegen sind die damit einhergehenden Vergünstigungen für die Gemeinde passé. Konkret bedeutet das für die Gemeinde Petersdorf: Um den Bebauungsplan nun im Regelverfahren aufstellen zu können, braucht es eine Umweltprüfung, einen Umweltbericht und eine Ausgleichsfläche. Das kostet Zeit und Geld.

Beate Pußl vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling riet davon ab, die Pläne für den Bebauungsplan durch diese Neuerung „einzustampfen“. Es seien bereits Kosten für Planungen und Grundstücksankäufe angefallen. Die nun noch benötigten Unterlagen stellen „keinen Quantensprung“ mehr dar, erklärte Beate Pußl. Bürgermeister Dietrich Binder brachte Flächen aus dem Bestand ins Gespräch, die dafür hergenommen werden könnten, um die nun geforderte Ausgleichsfläche von 2000 Quadratmetern seitens der Gemeinde nachzuweisen. Stephan End mahnte zur Vorsicht, nicht direkt das Ökokonto der Gemeinde anzubieten, als Binder die renaturierte Bauschuttdeponie in Willprechtszell ansprach. Robert Langenegger erklärte, dass die Fläche vormals intensiv genutzt wurde und deswegen „weniger wertvoll“ sei.