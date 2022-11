Petersdorf

vor 18 Min.

Binder kandidiert wieder: So reagieren Kommunalpolitiker in Petersdorf

Dietrich Binder will bei der außertourigen Bürgermeisterwahl 2023 in Petersdorf wieder für das Bürgermeisteramt kandidieren.

Plus Bürgermeister Dietrich Binder hat die volle Unterstützung von Gemeinsam Pro Petersdorf. Noch ist offen, ob es bei der Wahl 2023 Konkurrenz geben wird.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder hat bei der jüngsten Versammlung der Gruppierung Gemeinsam Pro Petersdorf (GPP) seinen Hut in den Ring geworfen. Damit steht fest: Er kandidiert bei der außertourigen Wahl 2023 in Petersdorf wieder für das Bürgermeisteramt. Wie kommt das an in der Gemeinde?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen