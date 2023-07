Petersdorf

vor 34 Min.

Bürger ist erzürnt über Busausfälle zwischen Petersdorf und Augsburg

Auch in der Gemeinde Petersdorf gibt es Ärger über Busausfälle.

Plus Der Nahverkehrs ist ein Anliegen, das bei der Bürgerversammlung zur Sprache kommt. Es geht aber auch um die Verlegung von Glasfaser und eine eindringliche Bitte

Von Stefanie Brand

Was tut die Gemeinde zur Verbesserung des Nahverkehrs? Wie oft wird der Asphalt noch geöffnet, um Glasfaser zu verlegen? Diese und weitere Fragen brachten die Gäste vor, die am Mittwoch zur Bürgerversammlung ins Heim des SSV Alsmoos-Petersdorf gekommen waren. Darunter war auch eine eindringliche Bitte.

Rede und Antwort standen nicht nur Bürgermeister Dietrich Binder, sondern auch fünf Mitglieder des Gemeinderats. Nach einem Totengedenken an den am Mittwochmorgen verstorbenen Altbürgermeister Johann Settele und einer knapp einstündigen Präsentation zu Kennwerten und Finanzen der Gemeinde, übergab der Bürgermeister das Wort an die 14 Bürgerinnen und Bürger.

