Bürgermeisterwahl 2023: Petersdorfer Gemeindechef tritt wieder an

Plus Dietrich Binder hat sich entschieden und seine Gruppierung steht hinter im. Er kandidiert 2023 wieder als Bürgermeister. Was ihn dazu bewogen hat.

Seit Dienstagabend ist es raus: Petersdorfs amtierender Bürgermeister, Dietrich Binder, möchte sein Amt gerne weiterführen. 2017 bewarb er sich für die Nachfolge von Richard Brandner, der überraschend sein Amt niedergelegt hatte. Nach einer regulären Amtszeit von sechs Jahren stehen die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde kommendes Jahr vor der Wahl, wer künftig die Gemeindegeschicke führen soll. Binder jedenfalls steht wieder zur Verfügung. Und er will sich verbessern.