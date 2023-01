Bürgermeisterwahl in Petersdorf: Amtsinhaber Binder ist nominiert

Plus Einstimmig küren GPP-Mitglieder den Petersdorfer Bürgermeister wieder zum Kandidaten. Gewählt wird am 12. März. Dietrich Binder hat sich einiges vorgenommen.

Mit zehn von zehn wahlberechtigten Stimmen wurde Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder am Mittwochabend im Sportheim als Bürgermeisterkandidat der Gruppierung Gemeinsam Pro Petersdorf (GPP) nominiert. Bislang sieht alles danach aus, dass Binder als einziger Kandidat in die Wahl geht.