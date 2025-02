Der Eichnerhof nördlich von Schönleiten ist verkauft

„Der Eichnerhof ist nicht mehr im Besitz der Gemeinde.“ Diese Information gab der Petersdorfer Bürgermeister Dietrich Binder am Ende der öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Rubrik „öffentliche Bekanntgaben“. Damit wollte der Rathauschef endlich für Klarheit im Ort sorgen. Lange Zeit war der Eichnerhof Thema in der Gerüchteküche. Erworben hatte ihn die Gemeinde als Tauschobjekt für Flächen, auf denen eine Nahversorgung entstehen sollte. Zeitgleich erklärte Binder auf Rückfrage, dass eine Entwicklungsfläche neben dem Gemeindezentrum erworben wurde. Nähere Details gibt es noch nicht.

