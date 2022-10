Petersdorf

Der neue Hochbehälter in Hohenried ist bald fertig

Die Erdarbeiten rund um den neuen Hochbehälter sind in vollem Gange. Im November könnten die Restarbeiten über die Bühne gehen.

Plus In den Ferien ist wegen der Anschlüsse in Hohenried eine Straßensperrung nöitg. Fortschritte haben auch zwei weitere Petersdorfer Bauprojekte gemacht.

Positives hatte Bürgermeister Dietrich Binder am Montag im Petersdorfer Gemeinderat im Zusammenhang mit dem Bau des Hochbehälters zu berichten: Bis Mitte November sollte das Projekt weitestgehend abgeschlossen sein. Binder gab auch einen Überblick über weitere Baumaßnahmen in der Gemeinde.

