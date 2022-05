Petersdorf

Die Kosten für Wasser in Petersdorf steigen - was sagen die Bürger?

Die Gemeinde Petersdorf investiert viel Geld in die Wasserversorgung. Unser Archivbild vom Februar zeigt die Bauarbeiten am neuen Hochbehälter in Hohenried. Nun verteuert sich das Wasser für die Bürgerinnen und Bürger.

Plus Die Verteilung der Investitionen für die Wasserversorgung auf Verbesserungsbeiträge und Gebühren stößt auf Kritik. Der Verbrauch wird zu 20 Prozent berücksichtigt.

Von Stefanie Brand

Den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Petersdorf geht es ans Portemonnaie. Etwa vier Millionen Euro an Investitionen sind in den vergangenen Jahren in die Wasserversorgung geflossen - unter anderem in einen Trinkwasserbrunnen, den Leitungsbau und den Hochbehälter, der sich noch im Bau befindet. Nun bekamen die Bürger und Bürgerinnen buchstäblich die Quittung dafür, denn nach der Dokumentation der Grundstücks- und Geschossflächen im Gemeindegebiet Petersdorf erhielten sie eine vorläufige Berechnung der Gebühren. Was das für jeden Einzelnen bedeutet, kann nur mit Blick auf die persönliche Finanzlage ausgelotet werden. Drei Gemeindebürger haben gegenüber unserer Redaktion erklärt, was die im Sommer zu zahlenden Herstellungsbeiträge für sie bedeuten.

