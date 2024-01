Krisen wirken sich aus: Ein „ungewöhnliches Jahr“ liegt hinter Petersdorf

Plus Beim Neujahrsempfang in Petersdorf lenkt Bürgermeister Dietrich Binder den Blick auch auf die Arbeit im Verborgenen.

Das vergangene Jahr sei ein „ungewöhnliches Jahr“ gewesen, verkündete Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder beim traditionellen Neujahrsempfang. Die Weltgeschehnisse – Kriege und Krisen – haben für ein Gefühl der Unsicherheit und der Angst gesorgt und sich auf das Privatleben, aber auch auf das kommunale Leben ausgewirkt. Binder nutzte eben diesen Rückblick, um die Situation zu erfassen und aufzuzeigen, wie die Gemeinde Petersdorf mit den Auswirkungen der Weltgeschehnisse umgeht – und er ließ auch durchblicken, dass wohl kaum eine Bürgerin oder ein Bürger mitbekomme, womit sich der Gemeinderat regelmäßig auseinandersetzt.

Die Themen Energie und Windkraft, die Ausweisung von Konzentrationsflächen eben dort, wo Windkraft im Gemeindegebiet umgesetzt werden könnte, sowie der Flächennutzungsplan waren zwei gewichtige Themen des vergangenen Jahres, mit denen sich die Mitglieder des Gemeinderats immer wieder auseinandersetzen durften oder auch mussten.