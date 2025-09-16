Soll KI den Zustand der Petersdorfer Straßen erfassen? Abstimmung endet mit einem Patt

Die Entscheidung, ob die Gemeinde Petersdorf das Straßenmanagementsystem Vialytics anschaffen wird oder nicht, wurde in der Gemeinderatsitzung am Montagabend vertagt. Da es bei der Abstimmung zur Patt-Situation kam, wurde die finale Entscheidung von Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder zurückgestellt. Erst wolle man sich ansehen, wie das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Aindling und die Mitarbeitenden im Aindlinger Bauhof mit dem Programm zurechtkommen. Dann würde man gegebenenfalls in Petersdorf nachziehen.

