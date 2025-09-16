Icon Menü
Petersdorf entscheidet über KI-gestütztes Straßenmanagement: Keine Mehrheit im Gemeinderat

Petersdorf

Soll KI den Zustand der Petersdorfer Straßen erfassen? Abstimmung endet mit einem Patt

Weil es bei der Abstimmung über das Straßenmanagementsystem Vialytics im Petersdorfer Gemeinderat zu einer Patt-Situation kommt, wird die Entscheidung vertagt.
Von Stefanie Brand
    
    
    
    Künstliche Intelligenz (KI) kann bei der Behebung von Straßenschäden helfen. In Petersdorf wird aber vorerst kein digitales Straßenmanagementsystem genutzt.
    Künstliche Intelligenz (KI) kann bei der Behebung von Straßenschäden helfen. In Petersdorf wird aber vorerst kein digitales Straßenmanagementsystem genutzt. Foto: Simon Kremer, dpa (Symbolbild)

    Die Entscheidung, ob die Gemeinde Petersdorf das Straßenmanagementsystem Vialytics anschaffen wird oder nicht, wurde in der Gemeinderatsitzung am Montagabend vertagt. Da es bei der Abstimmung zur Patt-Situation kam, wurde die finale Entscheidung von Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder zurückgestellt. Erst wolle man sich ansehen, wie das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Aindling und die Mitarbeitenden im Aindlinger Bauhof mit dem Programm zurechtkommen. Dann würde man gegebenenfalls in Petersdorf nachziehen.

