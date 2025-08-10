Icon Menü
Petersdorf feiert mit Festgottesdienst und Weihe die restaurierte Fahne

Petersdorf

Restaurierte Fahne erhält den kirchlichen Segen

Auf das Dorffest folgt in Petersdorf die Weihe der Fahne, die der Krieger- und Soldatenverein wieder herrichten ließ. Zweimal herrscht Hochbetrieb am Gemeindezentrum.
Von Johann Eibl
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Festgottesdienst im Freien erteilte Pfarrer Babu der restaurierten Fahne des Krieger- und Soldatenvereins Petersdorf den kirchlichen Segen.
    Bei einem Festgottesdienst im Freien erteilte Pfarrer Babu der restaurierten Fahne des Krieger- und Soldatenvereins Petersdorf den kirchlichen Segen. Foto: Johann Eibl

    Das zweite Wochenende im Monat August stand in Petersdorf ganz im Zeichen von gleich zwei großen Festen. Am Samstag luden die Feuerwehren von Petersdorf und Alsmoos zum Dorffest im Gemeindezentrum ein. Die dort aufgestellten Biertischgarnituren konnte man wenige Stunden später erneut nutzen. Dann wurde erst ein Festgottesdienst im Freien gefeiert, ehe Pfarrer Babu der restaurierten Fahne des Krieger- und Soldatenvereins (KSV) Petersdorf den kirchlichen Segen erteilte.

