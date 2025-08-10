Restaurierte Fahne erhält den kirchlichen Segen

Das zweite Wochenende im Monat August stand in Petersdorf ganz im Zeichen von gleich zwei großen Festen. Am Samstag luden die Feuerwehren von Petersdorf und Alsmoos zum Dorffest im Gemeindezentrum ein. Die dort aufgestellten Biertischgarnituren konnte man wenige Stunden später erneut nutzen. Dann wurde erst ein Festgottesdienst im Freien gefeiert, ehe Pfarrer Babu der restaurierten Fahne des Krieger- und Soldatenvereins (KSV) Petersdorf den kirchlichen Segen erteilte.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86574 Petersdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dorffest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis