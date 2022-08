Petersdorf

vor 3 Min.

Feuerwehrfahrzeug in Petersdorf erhält bei einem Fest den kirchlichen Segen

Pfarrer Babu segnete das Mittlere Löschfahrzeug der Feuerwehr. Es wurde bereits Anfang 2020 in Betrieb genommen. Aufgrund der Corona-Pandemie verzögerte sich jedoch die Fahrzeugweihe. Rechts im Bild: Feuerwehr-Kommandant und Zweiter Bürgermeister Stephan End, der zugleich Rathauschef Dietrich Binder vertrat.

Plus Im Rahmen eines Festes erhält in Petersdorf das Mittlere Löschfahrzeug der Feuerwehr den kirchlichen Segen. Das MLF ist allerdings schon länger in Betrieb.

Von Johann Eibl

Dieser Sonntag stand in Petersdorf ganz im Zeichen der Feuerwehr. Nach dem Gottesdienst in Petersdorf erteilte Pfarrer Babu dem Mittleren Löschfahrzeug (MLF) der Feuerwehr den kirchlichen Segen. Es war auf der anderen Seite der Straße - mit Blumen geschmückt - aufgestellt.

