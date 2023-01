Gebühren für Kinderbetreuung in Petersdorf steigen ab Herbst

Plus Eltern müssen in Petersdorf ab Herbst für die Betreuung ihrer Kinder mehr bezahlen. Dazu, wie stark die Erhöhung ausfällt, gibt es unterschiedliche Vorschläge.

Die Gebühren für die Kinderbetreuung im Kinderhaus St. Johannes Baptist in Alsmoos werden zum 1. September steigen. Das beschloss das Petersdorfer Ratsgremium am Montagabend. Zuvor hatte es einen Blick auf den Haushaltsplan geworfen, den die St.-Simpert-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023 vorgelegt hatte.