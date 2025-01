Bauangelegenheiten stehen in der ersten Sitzung des Petersdorfer Gemeinderates in diesem Jahr auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil. Dabei geht es unter anderem um zwei Voranfragen für den Bau von je zwei Einfamilienhäusern im Kirchweg und in der Schulstraße in Willprechtszell. Beginn ist um 19.30 Uhr im Sitzungssaal im Gemeindezentrum. (AZ)

