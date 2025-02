Gemeinderat berät über Mobilfunkanlage

Die geplante Errichtung einer Mobilfunkanlage in der Gemarkung Willprechszell ist Thema der Sitzung des Petersdorfer Gemeinderates am Montag, 10. Februar. Außerdem geht es um den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Petersdorf“ (erste Änderung). Es stehen auch Bauangelegenheiten auf der Tagesordnung, darunter die Teil-Nutzungsänderung einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle in Wohnmobilstellplätze in Alsmoos. Beginn ist um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Gemeindezentrums. (AZ)